Meteorit schlägt in Wohnhaus ein und beschädigt Dach

Ein Meteorit hat einem Haus in der japanischen Präfektur Aichi einen Sachschaden angerichtet. Am 26. September schlug auf dem Dach eines Wohngebäudes in Komaki ein Gegenstand auf. Der Einschlag war im ganzen Haus zu hören. Später entdeckten die Bewohner im Garten drei angebrannte Steine mit einer Größe von drei, fünf und zehn Zentimetern. Die Hausbesitzerin brachte die Fundstücke in das örtliche Museum für Natur und Wissenschaften.