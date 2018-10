Saudi-Arabien beteuert Unschuld im Fall Chaschukdschi

Saudi-Arabien hat jegliche Mitschuld am Verschwinden des Journalisten Dschamal Chaschukdschi bestritten und sieht sich durch "falsche Anschuldigungen" in schlechtes Licht gerückt. Die über Medien verbreiteten "Lügen", wonach man den eigenen Staatsbürger habe ermorden lassen, seien vollkommen haltlos, hieß es in einer am frühen Samstagmorgen auf Twitter veröffentlichten Stellungnahme des saudischen Innenministeriums.