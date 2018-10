16.000 Kilometer in 18 Stunden – Singapore Airlines startet den längsten Non-Stop-Flug

Die Fluggesellschaft Singapore Airlines hat einen neuen Rekord in Flugdauer aufgestellt. Ein direkter Flug von Singapur nach New York dauerte 17 Stunden und 52 Minuten. Die Maschine Airbus A350 startete am Donnerstag, dem 11. Oktober um 17.35 MEZ vom Flughafen Singapur und landete um 11.30 MEZ am Freitag in New York.