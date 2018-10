Missbrauchsskandal: Washingtons Erzbischof zurückgetreten

Quelle: www.globallookpress.com Missbrauchsskandal: Washingtons Erzbischof zurückgetreten (Archivbild)

Nach einem Missbrauchsskandal hat Papst Franziskus den Rücktritt des Erzbischofs von Washington akzeptiert. Kardinal Donald Wuerl war in den vergangenen Wochen unter Druck geraten, weil er in seiner Zeit als Bischof von Pittsburgh an der Vertuschung von Missbrauchsfällen im Klerus beteiligt gewesen sein soll. Er hatte seinen Rücktritt im September in Aussicht gestellt. Franziskus nahm das Rücktrittsgesuch nun an, wie der Vatikan am Freitag erklärte.