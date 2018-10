Zahl der Todesopfer nach Hurrikan "Michael" steigt auf elf

Die Zahl der Todesopfer durch Hurrikan "Michael" in den USA ist auf mindestens elf gestiegen. Die Katastrophenschutzbehörde im US-Bundesstaat Virginia teilte am Freitag auf Twitter mit, dort gebe es fünf bestätigte Todesfälle in Zusammenhang mit dem schweren Sturm. 520.000 Anschlüsse in dem Bundesstaat seien ohne Strom. 1.200 Straßen seien gesperrt. Bereits davor hatten US-Medien vier Tote in Florida, einen in Georgia und einen in North Carolina gemeldet.