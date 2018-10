Denkmal für ertrunkene Flüchtlinge auf griechischer Insel Lesbos beschädigt

© Ruptly Schänder beschädigen Denkmal für tote Seenot-Flüchtlinge auf griechischer Insel Lesbos

Unbekannte Täter haben ein orthodoxes Steinkreuz am felsigen Ufer der griechischen Insel Lesbos gestürzt, das allen Flüchtlingen gewidmet war, die die Reise über das Mittelmeer nicht überlebt haben. Das Ehrenmal wurde erst im September zum Andenken an tausende Heimatvertriebene errichtet, deren Hoffnung auf ein besseres Leben in Europa nie in Erfüllung gegangen ist.