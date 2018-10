Kampfpanzer der Bundeswehr treffen zu größtem Nato-Manöver seit Ende des Kalten Krieges ein

Quelle: www.globallookpress.com Kampfpanzer der Bundeswehr treffen zu größtem Nato-Manöver seit Ende des Kalten Krieges ein

Mehr als ein Dutzend Leopard-2-Panzer der Bundeswehr sind zum größten Nato-Manöver seit Ende des Kalten Krieges in Norwegen eingetroffen. Die rund 60 Tonnen schweren Kettenfahrzeuge rollten am Donnerstag in der Hafenstadt Fredrikstad von Bord eines Transportschiffes. Sie werden nun auf der Straße und der Schiene weiter ins Übungsgebiet gebracht.