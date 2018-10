17 Angeklagte wegen Kirchen-Anschlägen in Ägypten zum Tode verurteilt

Quelle: Reuters 17 Angeklagte wegen Kirchen-Anschlägen in Ägypten zum Tode verurteilt (Archivbild)

Ein Militärgericht in der ägyptischen Hafenstadt Alexandria hat 17 Angeklagte wegen Anschlägen auf Kirchen zum Tode verurteilt. Knapp 30 weitere Beschuldigte erhielten lange Haftstrafen, darunter bis zu lebenslänglich, wie es am Donnerstag aus Justizkreisen hieß. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Angeklagten zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gehören.