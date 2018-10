Star entschuldigt sich für Steuerbetrug – Brief an Fans wird wegen Fehler zu Grammatik-Übung

Die chinesische Schauspielerin Fan Bingbing, die wegen Steuerhinterziehung umgerechnet mehr als 100 Millionen Euro bezahlen muss, dient ab jetzt für chinesische Studenten als ein warnendes Beispiel. Und nicht nur in Bezug auf ihre Gesetztreue, sondern auf ihre Grammatikkenntnisse.

Ein Highschool-Lehrer in der chinesischen Provinz Zhejiang verwendete den Entschuldigungsbrief der Schauspielerin, den sie auf Weibo geteilt hatte, um seinen Studenten Grammatik beizubringen. Im Brief an ihre 62 Millionen Fans räumte die Starlett ihren Fehler ein und entschuldigte sich für ihr Handeln. Dabei sollen Bingbing sehr viele Rechtschreib- und Grammatikfehler unterlaufen sein. Qiu Mingfeng, der Sprachenlehrer, schlug daraufhin seinen Studenten vor, die Fehler zu finden und zu korrigieren. Auch die Internet-Nutzer sollen sich über die Fehler lustig gemacht haben.

