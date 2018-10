Nach tödlicher Lawine: Deutscher bekommt in Italien Bewährungsstrafe

Nach einem tödlichen Lawinenabgang hat ein Bergführer aus Bayern in Italien eine Bewährungsstrafe bekommen. Der Führer der Bergsteigerschule des Deutschen Alpenvereins habe in einen gerichtlichen Vergleich - acht Monate Gefängnis auf Bewährung - eingewilligt, sagte sein Anwalt Oskar Plörer am Mittwoch in Bozen.