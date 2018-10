Weindieb von Goldman Sachs-Chef begeht Selbstmord - Assistent stahl Flaschen für eine Million Euro

Quelle: www.globallookpress.com Weindieb von Goldman Sachs-Chef begeht Selbstmord - Assistent stahl Flaschen für eine Million Euro

Der ehemalige Assistent des Goldman Sachs-Geschäftsführers, Nicolas DeMeyer, hat am 9. Oktober Selbstmord begangen, indem er aus dem 33. Stock eines Hotels in New York sprang. Der 41-jährige starb an dem Tag, als er vor Gericht erscheinen und sich wegen des Diebstahls für schuldig bekennen sollte. Dem Mann wurde vorgeworfen, hunderte Weinflaschen aus dem Weinkeller seines Chefs, David Solomon, gestohlen zu haben. Die Gesamtsumme des Schadens betrug rund 1 Million Euro.