Zug in Indien entgleist - Mindestens sieben Tote

Quelle: Reuters Zug in Indien entgleist - Mindestens sieben Tote

Beim Entgleisen eines Zuges in Indien sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen und rund 30 weitere verletzt worden. Das Unglück geschah am Mittwochmorgen in der Nähe der nordindischen Stadt Raebareli, wie die Polizei mitteilte. Der Zug war demnach aus dem ostindischen Malda in die Hauptstadt Neu Delhi unterwegs, als acht Waggons entgleisten. Mindestens neun der Verletzten seien in kritischem Zustand, hieß es. Die Räumung der Schienen werde vermutlich einen ganzen Tag dauern.