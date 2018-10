Größte Anti-Terror-Übung in Europa gestartet

Quelle: www.globallookpress.com Größte Anti-Terror-Übung in Europa gestartet (Symbolbild)

Die Spezialkommandos der Polizei in Europa haben ihre bisher größte Anti-Terror-Übung gestartet. Spezialisten aus 30 Ländern üben seit Mittwoch gemeinsam in sieben Szenarien den Ernstfall von großen internationalen Attacken wie Geiselnahmen, Flugzeugentführungen und Bombenanschlägen. Die für mehrere Tage angesetzte Übung solle die Zusammenarbeit testen, teilte Europol in Den Haag mit. Zugleich unterzeichnete Europol mit den Polizeieinheiten von 31 Ländern Europas ein Kooperationsabkommen.