EU-Kommission gibt 24 Millionen für Migrantenkinder in Griechenland

Quelle: www.globallookpress.com EU-Kommission gibt 24 Millionen für Migrantenkinder in Griechenland (Symbolbild)

Zur besseren Versorgung von Kindern in Griechenland stellt die EU-Kommission der Internationalen Organisation für Migration (IOM) gut 24 Millionen Euro Soforthilfe zu Verfügung. Mit dem Geld solle sichergestellt werden, dass Migrantenkinder in einer kindgerechten Umgebung untergebracht würden, teilte die EU-Kommission am Mittwoch mit.