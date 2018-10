Nach Gefängnisausbruch: Frankreich bittet Google, Satellitenbilder von Strafanstalten zu entfernen

Die französische Justizministerin Nicole Belloubet hat den IT-Konzern Google aufgerufen, die Bilder französischer „Sicherheitsgebäude“, darunter auch Gefängnisse, von seinen Landkarten zu entfernen. Die Forderung kommt nach dem spektakulären Ausbruch eines berüchtigten französischen Kriminellen aus dem Gefängnis mit einem Hubschrauber.

In einem Interview mit dem französischen Radiosender RTL wies Belloubet auf ein gravierendes Manko in der Sicherheit des Landes hin: Es sei nicht normal, dass Google die Haftanstalten anzeigt und dass sie problemlos dadurch betrachtet werden können. Tatsächlich können die Gefängnisse ganz leicht auf Sattellittenaufnahmen gefunden werden. „Ich habe Google angeschrieben und den Konzern aufgefordert, die Fotos der Strafanstalten zu entfernen, was aber bislang nicht passiert ist“, sagte Justizministerin.

