Bangladesch verhängt 19 Todesurteile wegen Anschlags auf heutige Regierung

Quelle: www.globallookpress.com Bangladesch verhängt 19 Todesurteile wegen Anschlags auf heutige Regierung (Symbolbild)

In Bangladesch sind 19 Menschen wegen eines Anschlags auf eine Kundgebung der heutigen Premierministerin Sheikh Hasina in 2004 zum Tode verurteilt worden. Darunter sind zwei Mitglieder der damaligen Regierung unter der heutigen Oppositionsführerin Khaleda Zia. Das Gericht in der Hauptstadt Dhaka verurteilte am Mittwoch außerdem Zias Sohn Tarique Rahman, den kommissarischen Vorsitzenden ihrer Partei BNP, und 18 andere zu lebenslangen Haftstrafen. Rahman lebt seit 2008 im Exil in London.