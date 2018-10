Angeblicher Journalistenmord in saudischem Konsulat: Zeitung veröffentlicht Namen der Verdächtigen

Quelle: AFP Angeblicher Journalistenmord in saudischem Konsulat: Zeitung veröffentlicht Namen der Verdächtigen

Am Dienstag veröffentlichte die regierungsnahe türkische Zeitung Daily Sabah die Namen der 15 saudischen Bürger, die eine Verbindung zu dem Verschwinden und mutmaßlichen Mord an dem saudischen Exil-Journalisten Dschamal Chaschukdschi im saudischen Konsulat in Istanbul haben könnten. Die aufgelisteten Personen sollen am Tag des Verschwindens nach Istanbul gereist sein.