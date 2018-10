Suche nach vermisstem Journalisten: Saudi-Arabien erlaubt Türkei Durchsuchung des Konsulats

Quelle: Reuters Suche nach vermisstem Journalisten: Saudi-Arabien erlaubt Türkei Durchsuchung des Konsulats

Die türkischen Behörden erhoffen sich von einer Durchsuchung des saudischen Konsulats in Istanbul neue Erkenntnisse über den seit einer Woche vermissten Journalisten Dschamal Chaschukdschi. "Die saudischen Behörden haben mitgeteilt, dass sie für eine Zusammenarbeit offen sind und das Konsulatsgebäude untersucht werden kann", teilte der Sprecher des Außenministeriums in Ankara, Hami Aksoy, am Dienstag mit.