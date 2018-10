Krim stellt neuen Rekord auf – meiste Touristen seit Sowjetzeit

Im Jahr 2018 ist der Touristenandrang in der russischen Teilrepublik Krim einen Höchstwert seit dem Ende der Sowjetunion erreicht. Seit Anfang des Jahres haben insgesamt 6.164.000 Menschen die Halbinsel besucht, was 29 Prozent mehr als in demselben Zeitraum des Vorjahres sind. Das teilte der Minister für Kurorte und Tourismus der Teilrepublik, Wadim Woltschenko, gegenüber der Nachrichtenagentur Krim mit.