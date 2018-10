Tor mit Rückwärtssalto – russischer Fußballer führt Elfmeterschießen zu neuen Höhen (Video)

Das hätte auch nach hinten losgehen können, hätte er nicht getroffen. Doch der russische Fußballspieler Norik Awdaljan hat am Wochenende ein atemberaubendes Elfmeter-Tor mit einem Rückwärtssalto erzielt und so buchstäblich das Elfmeterschießen zu neuen Höhen geführt.

Awdaljan, der in der russischen Nationalen Studentischen Fußballliga für die NationaleTechnische Forschungsuniversität Kasan spielt, erzielte das unglaubliche Tor in der 55. Minute. Seine Mannschaft lag gerade mit 1:0 gegen die Konkurrenten aus Tscheboksary in knapper Führung.

Der 22-Jährige zeigte atemberaubende akrobatische Fähigkeiten: Er machte einen kurzen Vorlauf, schoss mit der Rechten in die rechte obere Ecke – und leitete seinen unbändigen restlichen Schwung in einen spektakulären Rückwärtssalto.

Autor: Russische Nationale Studentische Fußballliga

Die Nummer 7 verließ mit triumphal erhobenen Armen den Strafraum, gefolgt von mehreren Teamkollegen – doch andere schauten desinteressiert drein - wahrscheinlich haben sie Awdaljans Akrobatik nicht zum ersten Mal beobachtetet.

Kasan schwang sich in diesem Spiel zu einem 4:0-Sieg auf und verbesserte damit ihren Tabellenstand in der russischen Ersten Studentenliga auf Platz drei.

Вы когда-нибудь видели такое исполнение пенальти?!!! 😳😳😳 pic.twitter.com/oAP8PZmtcv — Сборная России (@TeamRussia) October 8, 2018

Das Filmmaterial des Elfmeter-Tores ist viral geworden, sogar die russische Nationalmannschaft twitterte: "Habt ihr schon mal so ein Elfmeter gesehen?!!!"

