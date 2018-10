Weltraumteleskop Hubble wegen technischer Probleme in Sicherheitsmodus versetzt

Quelle: www.globallookpress.com Weltraumteleskop "Hubble" wegen technischer Probleme in Sicherheitsmodus versetzt

Nach dem Ausfall eines Stabilisators hat die US-Raumfahrtbehörde Nasa das Weltraumteleskop "Hubble" in den Sicherheitsmodus versetzt. Derzeit würden Tests durchgeführt, um herauszufinden, warum der Stabilisator nicht funktioniere, teilte die Nasa in der Nacht zum Dienstag via Kurznachrichtendienst Twitter mit. "Die Missionsexperten arbeiten daran, 'Hubble' wieder zu großartiger Wissenschaft zurückzubringen."