An Bett gefesselte Leiche mitten auf saudischer Straße entdeckt

Einen gleichzeitig merkwürdigen und grausamen Fund haben Autofahrer in Saudi-Arabien gemacht: Mitten auf der Straße wurde ein ans Bett gefesselter Leichnam entdeckt. Später stellte sich heraus, dass das Opfer ein illegaler Migrant war. Nach Angaben der lokalen Polizei soll der Mann erschossen worden sein.

Die Autofahrer entdeckten die Leiche elf Kilometer von der saudischen Stadt Abha entfernt. Der Leichnam, der in eine Decke gewickelt war, lag auf einem eisernen Bett ohne Matratze mitten auf der Straße. Medienberichten zufolge war der Leichnam mit einer Schnur an das Bett gefesselt worden. Am Freitag erklärte die Polizei, dass der als illegaler Migrant identifizierte Mann erschossen wurde. Es blieb zunächst unklar, ob der Mann zuerst erschossen und danach ans Bett gefesselt wurde oder umgekehrt.

منتشر الآن خبر ؛ جثة مربوطة على سرير في وسط الشارع في #ابها وتحديداً وادي الطالع .. منظر مخيف 💔 pic.twitter.com/dwcBFWs7Pk — محمد الأحمري (@HF_C6) 4. Oktober 2018

