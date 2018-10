Islamischer Staat plante Anschläge auf Familien russischer Piloten in Syrien (Symbolbild)

Die mutmaßlichen Anhänger der Terrororganisation „Islamischer Staat“, die wegen der Vorbereitung eines Anschlags im russischen Ufa zu Haftstrafen verurteilt wurden, sollen außerdem einen Angriff auf die Familien der russischen Piloten geplant haben, die in Syrien ihren Dienst leisteten. Dies berichtet die Zeitung Kommersant unter Berufung auf einen Zeugen.

Die Terroristen sollen die Anschläge auf Verwandte der Militärpiloten in Jekaterinburg und in Tscheljabinsk geplant haben. Den Aussagen des Zeugen zufolge habe einer der Verurteilten, Asamat Ischbajew, dies mit einer Verbindungsperson in Syrien besprochen.

Im Dezember 2017 wurden die Mitglieder der Gruppierung wegen Vorbereitung eines Anschlags auf einen Linienbus in Ufa zu längeren Haftstrafen verurteilt.

