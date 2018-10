Syrische Rebellen in Idlib ziehen schwere Waffen aus Pufferzone ab

Quelle: Reuters (Archivbild)

Kurz vor Ablauf einer Frist haben Milizen in der syrischen Rebellenprovinz Idlib laut türkischen Angaben ihre schweren Waffen aus einer vereinbarten Pufferzone abgezogen. Damit hätten sie ein Abkommen erfüllt, das der russische Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Kollege Recep Tayyip Erdogan im September in Sotschi geschlossen hatten, berichtete die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu am Montag.