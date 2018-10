Lawrow zur Ausweisung von vier Russen aus Holland: Routinefahrt, nichts Geheimnisvolles

Die vier aus den Niederlanden ausgewiesenen russischen Staatsbürger haben sich nicht zur Spionage in dem Land aufgehalten, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow. "Es war eine Routinefahrt", sagte Lawrow am Montag in Moskau. "Sie hielten sich nicht versteckt auf." Sie seien in die Niederlande geflogen, hätten in einem Hotel eingecheckt und die russische Botschaft besucht. "Es war nichts Geheimnisvolles."