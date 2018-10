Stier tötet Zuschauerin nach Stierrennen in Südfrankreich

Stier tötet Zuschauerin nach Stierrennen in Südfrankreich (Symbolbild)

Eine Frau ist gestorben, nachdem ein Stier sie während eines regionalen Festivals in Frankreich angegriffen hatte. Der tragische Vorfall ereignete sich am Samstag in der Stadt Aigues-Mortes im Süden des Landes. Die Frau und ihr Mann waren unter vielen anderen Zuschauern des Stierrennens. Als Stiere nach der Veranstaltung das Gelände verließen, sprang einer von ihnen über den Zaun, der die Tiere von dem Publikum trennte.