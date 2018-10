Freispruch im ersten Prozess um Babyraub-Skandal in Spanien: Fall verjährt

Quelle: www.globallookpress.com Freispruch im ersten Prozess um Babyraub-Skandal in Spanien: Fall verjährt

Im ersten Prozess um einen jahrzehntelangen organisierten Babyraub während der spanischen Franco-Diktatur (1939-1975) ist der Angeklagte freigesprochen worden. Zwar sah es das Gericht in Madrid als erwiesen an, dass der 85 Jahre alte Ex-Frauenarzt Eduardo Vela die ihm vorgeworfenen Taten im Jahr 1969 begangen habe, diese seien aber mittlerweile verjährt, hieß es am Montag in einer Mitteilung des Obersten Gerichts.