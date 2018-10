Waldbrand in Portugal - Großeinsatz im Naturpark von Sintra

Waldbrand in Portugal - Großeinsatz im Naturpark von Sintra (Archivbild)

In der Nähe von Lissabon hat die Feuerwehr stundenlang mit einem Großeinsatz gegen einen schweren Waldbrand gekämpft. Betroffen war der Naturpark von Sintra-Cascais, gleich vor den Toren der portugiesischen Hauptstadt. Neun Menschen seien leicht verletzt worden, darunter acht Feuerwehrleute, berichtete die Zeitung "Público" am Sonntag. Den Angaben zufolge sei der Brand am Samstagabend um kurz vor 23 Uhr aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen.