Aktivisten bauen im Hambacher Forst neue Baumhäuser

Klimaaktivisten haben am Sonntag im Hambacher Forst mit dem Bau neuer Baumhäuser begonnen. Gut 100 Braunkohle-Gegner hätten dort in Zelten übernachtet und seien jetzt mit Bauen und Sägen beschäftigt, berichtete eine dpa-Reporterin. Sie hätten auch Baumstämme geschleppt.

Die Aktivistengruppe "Ende Gelände" hatte am Samstag zum Bau neuer Baumhäuser aufgerufen. Bis Dienstag hatte die Polizei mit Millionenaufwand 86 Baumhäuser abgebaut. Neue Barrikaden aus Ästen wurden schon am Samstag wiedererrichtet, an Bäumen hingen Seile und Hängematten. Viele Tausend Braunkohle-Gegner feierten am Samstag den Rodungsstopp für den Hambacher Forst und demonstrierten gleichzeitig für den Kohleausstieg. Die Veranstalter sprachen von 50.000 Teilnehmern, die Polizei von 25.000 bis 30.000. (dpa)

Mehr zum Thema - Tausende demonstrieren am Hambacher Forst – Festivalstimmung nach vorläufigem Rodungsstopp