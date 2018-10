Saudi-Arabien weist Berichte über Mord an Journalist in Türkei zurück

Quelle: Reuters Saudi-Arabien weist Berichte über Mord an Journalist in Türkei zurück

Saudi-Arabien hat Berichte über einen Mord an einem prominenten saudischen Regimekritiker und Journalisten im Istanbuler Konsulat zurückgewiesen. Ein Vertreter des saudischen Konsulats sagte der staatlichen Nachrichtenagentur SPA am Sonntag, solche Vorwürfe seien "gegenstandslos". Ein Team saudi-arabischer Ermittler sei seit Samstag in Istanbul und arbeite mit den türkischen Behörden zusammen, um das Verschwinden von Dschamal Chaschukdschi aufzuklären.