Quelle: Reuters Inhaftierter Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva ruft Brasilianer zu den Urnen

Am Vorabend der Präsidentenwahl in Brasilien hat der inhaftierte Ex-Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva seine Landsleute zur Wahl von Fernando Haddad von der linken Arbeiterpartei (PT) aufgerufen. "Von allen Parteien hat die PT am meisten Erfahrung darin, Brasilien erfolgreich zu regieren", schrieb Lula in einem am Samstag veröffentlichten Brief. "Die Urne ist kein Ort des Hasses, sondern der Hoffnung. Wählt Haddad zum Präsidenten. Lula ist Haddad."