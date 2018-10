Militär rettet 120 Migranten aus Seenot vor Malta

Die Streitkräfte Maltas haben am Samstag 120 in Seenot geratene Migranten aus den Gewässern vor der Küste der Mittelmeerinsel geborgen. Das Boot der Flüchtlinge sei bei einer Routinepatrouille entdeckt worden, teilte das Militär am Abend mit. Die geretteten Menschen sollten am Sonntagmorgen auf der Insel eintreffen.