Tanklastwagen kollidiert mit Lkw in Kongo: Mindestens 50 Tote (Archivbild)

Bei einem Zusammenstoß eines Tanklastwagens mit einem weiteren Lkw in der Demokratischen Republik Kongo sind mindestens 50 Menschen gestorben. Das Unglück ereignete sich am Samstag im Ort Mbuba im Westen des Landes. Die Opfer seien verbrannt, zudem seien rund 100 weitere Menschen schwer verletzt worden, sagte der Gouverneur der Provinz Zentralkongo, Atou Matubwana.

Der Tanklastwagen war auf dem Weg von der östlichen Stadt Matadi in die Hauptstadt Kinshasa. Wie genau es zu der Kollision mit dem Lkw kam, war zunächst unklar. Der Tanklastwagen explodierte und löste einen Brand im Mbuba aus. In der Demokratischen Republik Kongo sowie in vielen afrikanischen Ländern kommt es oft zu tödlichen Verkehrsunfällen, unter anderem wegen schlechter Straßen und defekter Fahrzeuge. (dpa)

