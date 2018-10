Polizei lässt wegen Mordermittlungen kompletten See abpumpen

Quelle: AFP Polizei lässt wegen Mordermittlungen kompletten See abpumpen (Symbolbild)

Im Rahmen einer Polizeiuntersuchung haben am Samstag die Abpumparbeiten an dem bei Bremen gelegenen Tietjensee begonnen. Die Ermittler hoffen, die Leiche einer vor 25 Jahren verschwundenen jungen Frau zu finden. "Die Arbeiten haben begonnen, das Wasser läuft jetzt", sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Nach seiner Einschätzung kann es zwischen drei und fünf Tagen dauern, bis der See leergepumpt ist. Das abgepumpte Wasser wird in die Weser geleitet.