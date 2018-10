Massenschlägerei mit 40 Beteiligten in Ulm

Quelle: Reuters (Symbolbild)

Bis zu 40 junge Männer haben sich in Ulm eine Schlägerei geliefert. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hätten am Freitagabend mindestens zwei Beteiligte Kopfverletzungen durch Schläge erlitten. Sie seien medizinisch versorgt worden.