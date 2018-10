Referendum über Homoehe-Verbot in Rumänien

Quelle: Reuters Referendum über Homoehe-Verbot in Rumänien

In Rumänien hat am Samstag ein zweitägiges Referendum über die Festschreibung des Verbots der gleichgeschlechtlichen Ehe in der Verfassung begonnen. Derzeit definiert Rumäniens Verfassung die Ehe geschlechtsneutral als Bund zwischen "Ehegatten". Die Initiatoren der Volksbefragung wollen erreichen, dass der Begriff "Ehegatten" im Grundgesetz durch "Mann und Frau" ersetzt wird. Die Wahllokale schließen am Sonntag um 20 Uhr MESZ. Erste Ergebnisse werden in der Nacht zum Montag erwartet.