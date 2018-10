Erste Solaranlage in Tschernobyl-Sperrzone geht offiziell ans Netz

In der Ukraine ist nahe der Atomruine Tschernobyl die erste Solaranlage in der Sperrzone offiziell ans Netz gegangen. "Das ist hier nicht nur eine neue Solaranlage, sondern eine neue Seite in der Geschichte der erneuerbaren Energien", sagte der Direktor des Unternehmens Solar Chernobyl, Jewgeni Warjagin, am Freitag.