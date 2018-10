Fund aus Pre-Wikingerzeit: Kind fischt beim Schwimmen 1.500 Jahre altes Schwert aus See in Schweden

Quelle: AFP

Als die achtjährige Saga Vanecek im See Vidöstern in der schwedischen Provinz Småland gebadet hat, ist sie auf ein authentisches Artefakt gestoßen. Was das Mädchen anfangs für einen einfachen Stock hielt, erwies sich schließlich als ein antikes Schwert, das laut vorläufigen Einschätzungen mehrere Jahrhunderte zählt. Der Fund erregte unverzüglich großes Aufsehen unter Archäologen und Historikern.