Genug Lügen: Dorfbewohner in Bosnien verbannen alle Politiker vor Wahlen

Die Einwohner des Dorfes Podgora in Bosnien-Herzegowina haben im Vorfeld der Wahlen allen Kandidaten aus allen Parteien den Zutritt ins Dorf verboten. "Sie belügen uns jahrelang. Keine Partei ist in Podgora willkommen!", heißt es auf einem Banner, der am Ortseingang hängt.