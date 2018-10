Russisches Kampfflugzeug MiG-29 im Moskauer Gebiet abgestürzt – Piloten katapultiert

Quelle: Sputnik Russisches Kampfflugzeug MiG-29 im Moskauer Gebiet abgestürzt – Piloten katapultiert

Am Freitag ist ein Kampfflugzeug vom Typ MiG-29 bei einem Übungsflug in einem Vorort Moskaus verunglückt. Die beiden Piloten konnten sich noch rechtzeitig per Schleudersitz aus der Maschine retten. Laut vorläufigen Angaben wird technisches Versagen in einem der Triebwerke als Hauptgrund für den Absturz angegeben.