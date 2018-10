Vermieterin aus Hamburg erklärt Studentin im Hidschab, sie passe nicht in Umgebung – Airbnb-Sperre

Quelle: www.globallookpress.com Vermieterin aus Hamburg erklärt Studentin im Hidschab, sie passe nicht in Umgebung – Airbnb-Sperre (Symbolbild)

Die 25-jährige Studentin für Neurowissenschaften, Nurjahan Saleque, wollte eine Wohnung in der Nähe ihrer Uni in Hamburg mieten. Auf Airbnb, einer Plattform für die Vermietung von Unterkünften, lehnte eine Gastgeberin ihre Anfrage mit der Begründung ab, die Frau trage einen Hidschab und würde somit nicht in die Nachbarschaft "passen". Die Wohnung war zu dem Zeitpunkt frei. Airbnb reagierte mit einer Sperre.