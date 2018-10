Erstmals dürfen sich auch Männer für Darstellung einer Heiligen bei Fest in Malmö bewerben

Quelle: Reuters Erstmals dürfen sich auch Männer für Darstellung einer Heiligen bei Fest in Malmö bewerben

Am 13. Dezember wird in Schweden das auf ein Heiligenfest zurückzuführende Luciafest gefeiert. Ins Programm gehört traditionell auch die Wahl einer örtlichen Lucia. Dieses Jahr kann die Heilige in der schwedischen Stadt Malmö zum ersten Mal von einem Mann oder sogar von einer Person mit nicht-binärer Geschlechtsidentität dargestellt werden.