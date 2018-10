"Größter Schock des ganzen Lebens": Britin entdeckt afrikanische Schlange im Backofen

Quelle: www.globallookpress.com "Größter Schock des ganzen Lebens": Britin entdeckt afrikanische Schlange im Backofen (Symbolbild)

Ein älteres Ehepaar aus dem britischen Manchester hat den größten Schock ihres Lebens erlebt, als sie in ihrem Haus eine Schlange entdeckten. Der Vorfall ereignete sich am 26. September. Eine 82-jährige Frau wollte Pomes zubereiten. Als sie den Ofen öffnete, sah sie dort die ein Meter lange Braune Hausschlange, die die üblicherweise in Afrika südlich und westlich der Sahara lebt.