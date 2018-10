Nach Vergewaltigungsvorwürfen: Ronaldo verzichtet auf die nächsten Länderspiele mit Portugal

Fußballstar Cristiano Ronaldo verzichtet auf einen Einsatz bei den nächsten Länderspielen der portugiesischen Nationalmannschaft. Das gab Auswahltrainer Fernando Santos bei der Veröffentlichung des Kaders für die Begegnungen in Polen am 11. Oktober und in Schottland am 14. Oktober in Lissabon bekannt. Der 33 Jahre alte Stürmer von Juventus Turin solle auch in der übernächsten Länderspielwoche nicht berücksichtigt werden.