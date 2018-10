Cholera-Epidemie in Simbabwe: WHO impft 1,4 Millionen Menschen

Quelle: www.globallookpress.com Cholera-Epidemie in Simbabwe: WHO impft 1,4 Millionen Menschen (Symbolbild)

Um die Cholera-Epidemie im Simbabwe einzudämmen, will die Regierung zusammen mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 1,4 Millionen Menschen impfen. Die Krankheit habe sich vor allem in den dicht besiedelten Vororten der Hauptstadt Harare ausgebreitet, sagte Matshidiso Moeti, die Afrika-Direktorin der WHO.