Putin nennt Skripal "Hochverräter" und "Dreck"

Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal, der im März in Salisbury vergiftet wurde, als "Hochverräter", "Spion" und "Dreck" bezeichnet. Außerdem brachte er seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Medienkampagne um Skripal bald zu Ende ist.

Einige Medien verbreiten eine Theorie, Herr Skripal sei eine Art Aktivist für Menschenrechte, sagte Putin auf dem Forum "Russische Energiewoche" in Moskau. Skripal sei aber einfach ein Spion, ein Hochverräter, fügte das russische Staatsoberhaupt hinzu. "Stellen Sie sich vor, es gäbe einen Menschen in ihrem Land, der Hochverrat an ihrem Land begangen hat. Wie würden Sie ihn nennen? Er ist einfach ein Dreck", sagte Putin.

