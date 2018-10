Weißrussland hebt nächtliches Verbot für Alkoholverkauf nach einem Tag wieder auf

Quelle: www.globallookpress.com Weißrussland hebt nächtlichen Alkoholverkaufsverbot nach einem Tag wieder auf (Symbolbild)

Weißrussland hatte am 1. Oktober im Rahmen eines Experimentes den nächtlichen Alkoholverkauf an einigen Orten eingestellt. Die Alkoholwaren wurden zwischen 23 Uhr abends und 7 Uhr morgens nicht verkauft. Schon am Folgetag hat der Präsident Weißrusslands Alexander Lukaschenko angewiesen, das Verbot innerhalb von 24 Stunden wieder aufzuheben.