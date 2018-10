Europaparlament streicht Türkei 70 Millionen Euro EU-Finanzhilfen

Quelle: www.globallookpress.com Europaparlament streicht Türkei 70 Millionen Euro EU-Finanzhilfen (Symbolbild)

Als Reaktion auf den politischen Kurs der Türkei hat das EU-Parlament dem Land Finanzhilfen in Höhe von 70 Millionen Euro gestrichen. Dafür stimmten am Dienstag in Straßburg 544 Abgeordnete. 28 votierten dagegen, 74 enthielten sich.