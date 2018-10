Mann stirbt nach Infektion durch "gehirnfressende" Amöbe in Swimmingpool

Quelle: www.globallookpress.com Mann stirbt nach Infektion durch "gehirnfressende" Amöbe in Swimmingpool (Symbolbild)

Ein Mann aus dem US-Bundesstaat New Jersey ist gestorben, nachdem er an einer extrem seltenen Infektion in einem Swimmingpool erkrankt war. Die Krankheit wurde durch Naegleria fowleri, einen in Frischwasser lebenden, amöbenähnlichen Wurzelfüßer verursacht. Er kann als Parasit Menschen befallen und eitrige Hirnhautentzündung auslösen und wird daher auch "gehirnfressende Amöbe" genannt.