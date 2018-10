Elch wird in Schweden von Lastwagen gerammt – Straße voller Heringe

Quelle: www.globallookpress.com Elch stößt in Schweden mit Lastwagen zusammen – Straße mit Heringen überfüllt (Symbolbild)

In Schweden gehören Unfälle, bei denen Fahrzeuge mit Elchen zusammenstoßen, zu den häufigsten Unfallursachen. Am Dienstag prallte ein Lastwagen, der mit Heringen beladen war, auf einen Elch. Der Unfall ereignete sich in der Nähe der Insel Tjörn. Der Fahrer musste stark abbremsen, um das Tier nicht zu töten. Infolgedessen ist seine gesamte Ladung abgerutscht, und mehr als ein Dutzend Fässer mit der nationalen Delikatesse kippte aus. Die Straße musste für eine Stunde gesperrt werden.